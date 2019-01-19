快訊／美國白宮宣布：川普、金正恩2月底將舉行第二次「川金會」

▲2018年川金會／美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）



記者董美琪／綜合外電報導

美國白宮於台灣時間19日凌晨3點表示，總統川普（Donald Trump）將與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）於2月舉行第二次「川金會」。

根據美國有線電視網《CNN》報導，川普已經與北韓領導人金正恩的左右手、勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim Yong Chol）見面。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，雙方除了針對北韓持續進展「非核化」進行一些談話，也商議下次川金會的時間，最後協議將在2月底舉辦。

桑德斯指出，總統川普相當期待再與金正恩見面，至於「川金二會」的地點將擇日公布。她表示川普在白宮「橢圓形辦公室」（Oval Office）接見金英哲約90分鐘。在此之前，金英哲先與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在華盛頓杜邦環島酒店（The Dupont Circle Hotel）會面，雙方會談有正面意義，之後蓬佩奧也邀請金英哲到白宮。

其實，金英哲日前率團自北京出發，直飛華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），並帶了金正恩的親筆信，要轉交給川普，就被媒體捕捉到，當時美國對北韓政策特別代表畢甘（Stephen Biegun）前來迎接致意，但拒絕回答任何問題。

▼這是北韓官員第一次沒有先停留美國其他城市，直飛首都。圖為金英哲17日抵達北京。（圖／路透）



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