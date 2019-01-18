俄2架蘇34戰機相撞…墜毀2飛行員獲救　另1架靠「單引擎」返航

▲俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機為雙座雙發動機布局。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

俄羅斯兩架蘇-34戰機18日在日本海韃靼海峽附近發生空中擦撞，飛行員被迫彈射逃生。俄國防部表示，已經救起其中兩名飛行員，由直升機後送至軍事機場。另據塔斯社報導，兩架戰機並未全數墜海，另一架戰機受創，改以單發動機返航，飛行員皆無大礙。

根據俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國防部先前證實，兩架蘇-34（Su-34）戰鬥轟炸機18日上午在韃靼海峽上空進行例行訓練時發生碰撞，有機組員跳傘逃生，事發時兩架戰機均未攜帶彈藥。目前，俄羅斯所有蘇-34都已經停飛。

塔斯社引述國際文傳電訊社消息，發生碰撞的兩架蘇-34中，其中一架順利返航基地，降落時僅剩單邊引擎仍在運作。但此消息並未獲得官方證實。俄國防部通報稱，莫斯科時間18日上午8時07分（台北時間中午12時07分），兩架戰機在離岸35公里的日本海上空發生碰撞。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國防部消息稱，已經在海面上尋獲2名飛官，「兩名獲救飛行員已被東部軍區搜救部隊的直升機帶到軍事機場。他們正在機場接受所有必要的醫療救助。」

當局並未披露兩架蘇-34戰機上總共有幾名飛行員，衛星社指出，蘇-34雖然是雙座戰機，但也可由單人進行駕駛。報導指出，參與搜救行動的包括俄軍太平洋艦隊6艘艦艇和2艘民用船隻，以及一架圖-142反潛機。搜救現場天氣惡劣，風大浪急。

蘇-34戰鬥轟炸機主要為執行對地戰術轟炸任務所設計，但也可向敵機發射空對空導彈。蘇-34配備兩部AL-31發動機，於海平面飛行時最高速度可達1400公里，高空飛行時速則為1900公里。

▼海韃靼海峽（日本稱間宮海峽）位於歐亞大陸與庫頁島之間，也是日本海與鄂霍次克海的通道。（圖／翻攝Google Maps）



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