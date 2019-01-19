泰國驅逐白俄「性女」！自稱握川普競選內幕　一到莫斯科又被捕

▲在泰國涉嫌性交易被捕的瓦舒科維琪，聲稱握有美國總統川普「通俄門」內幕。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

一名白俄羅斯女子瓦舒科薇琪（Anastasia Vashukevich）涉嫌向俄羅斯遊客提供性服務，去年２月在在泰國度假勝地芭達雅被捕，他宣稱手上握有克里姆林宮、俄羅斯億萬富豪甚至美國總統川普當選的內幕，至今未被證實。由於瓦舒科薇琪被捕後很快地認罪從事性服務，被判入獄18個月後因假釋被釋放、驅逐出境，但在返回莫斯科後隨即遭到俄羅斯警方逮捕。

根據《CNN》報導，瓦舒科薇琪認罪從事性服務後被判刑並驅逐出泰國，在抵達莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo）後，隨即被警方以涉嫌仲介性交易居留。瓦舒科薇琪表示，當他下飛機後就被一群穿著便服的人帶走，並且沒有告知任何原因，對方非常粗魯地要求跟他們去幾天。

瓦舒科薇琪在泰國被捕時聲稱自己是俄羅斯億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的情婦，還曾經和川普前任競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）有合作關係，不過一直不被證實，德里帕斯卡和馬納福特也否認。

德里帕斯卡去年曾表示，綽號「娜斯嘉小魚兒」（Nastya Rybka）的瓦舒科薇琪試圖要將泰國警方的指控政治化，甚至編造許多虛構的故事，意在分散公眾的注意力，並掩飾他的犯罪行為，這在任何國家都嚴重違法。