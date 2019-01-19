妻遭性侵「剖腹摘子宮」慘死！5嫌強逼老公看全程…殘缺屍塊疑被吃

▲夫妻遭到殘忍殺害，嫌犯犯案過程令人髮指。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

巴西有5名嫌犯闖入一處民宅，在屋主約文納（Juvenal）的面前將其妻子阿馬拉爾（Cristina Amaral）性侵後分屍殺害，最後也將約文納處決，並疑似吃下兩人的屍體。警方表示，目前已將5名嫌犯逮捕。

綜合外媒報導，5名歹徒闖入約文納的家中打算洗劫財物，由於對方沒有錢財，這才把焦點轉移到妻子阿馬拉爾，將其性侵後斬斷手臂，並剖開身體後摘除子宮、卵巢、輸卵管等器官，最後再展首。

最可怕的事，歹徒們把約文納壓在一旁，強逼他觀看整個過程，最後也剖開約文納的背部，再將其吊死。由於兩人消失過久，鄰居才報案。

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▲警方懷疑5名嫌犯食用人肉。（圖／示意圖／達志影像）



警方獲報後，再房子的後院挖出夫妻兩人的屍體，研判他們遭虐至少24小時，且因死亡過久，屍體早已腐爛；目前也在追查消失的器官是否被活摘，但警方相信歹徒為進行某種儀式而吃掉了。

事後，警方逮捕5名嫌犯，其中有3名是未成年。專職調查的警探桑托絲（Maria Tereza Santos）表示，大家聽到這起案件時都相當震驚。鄰居則形容，這對夫妻有著善良又正直的個性，平時默默過著低調的生活，怎料憾事就這樣發生。