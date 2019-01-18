重公投得再等1年！英朝野協商脫歐陷僵局　梅伊：各黨應一同解決問題

▲脫歐協議闖關失敗後，英國首相梅伊積極和各黨團協商以求突破僵局。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國脫歐協議15日慘遭國會以懸殊反對票挫敗後，首相梅伊（Theresa May）積極邀請和各在野黨團會商以求突破僵局。其中主要的反對派工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）要求排除「無協議脫歐」才願意參與協商，讓梅伊考慮繞過工黨，轉而爭取保守黨和友好的北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）支持，預計在21日提出替代方案，29日由英國下議院表決。

根據《路透社》報導，柯賓指出梅伊讓英國瀕臨無條件脫歐的懸崖邊緣，而且沒有更長的過渡期，重申除非放棄無條件脫歐，否則將會參與談判，甚至建議重新在辦一次脫歐公投。梅伊認為無條件脫歐可能導致的威脅仍是很大的籌碼，並向柯賓喊話應該盡快加入跨黨派協商，而非要求工黨的議員不與政府一起尋求解決方案。

對於重新舉辦脫歐公投的建議，梅伊依然堅定拒絕，多次表示2016年的公投已經代表民意的選擇，一旦重新投票，將重重打擊民主的意義。此外，有政府官員表示，此刻再辦公投的難度很高，可能需要花超過1年時間準備，根本無法解決當下的問題。

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▲工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）要求梅伊明確放棄無協議脫歐，才願意參與協商。（圖／路透）

隨著英國即將面臨第二次世界大戰以後最大的政治、經濟轉變，其他歐盟成員國也已經準備和英國進行脫歐後的合作談判。歐盟脫歐代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，歐盟對於梅伊積極談判抱持著開放態度，不過如果完全堅持她的原則，談辦不會有所進展，而歐盟能夠協助多少取決於倫敦決定想要什麼。

工黨的立場支持和歐盟建立永久的關稅同盟，將可以解決北愛爾蘭地區和愛爾蘭之間陸地邊界的問題，藉由單一市場的密切關係給予工人和消費者更大的保護。不過大多數保守派議員都不接受關稅同盟，認為會阻礙英國制定獨立的貿易政策。

目前梅伊仍然持續和各黨團進行協商，預計在21日提出替代方案，並在29日交由下議院表決。不過無論替代方案為何，仍須得到歐盟的同意，而英國議會也必須就已通過的新脫歐協議再進行表決。