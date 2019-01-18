逼喝狗毛拖地水、磕頭到見紅！遭惡雇主狠虐女傭狂瘦12公斤

▲受害女傭慘遭長期虐待，最後終於逃出惡雇主魔掌。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

新加坡一對經營美容院的夫婦在2016年間持續虐待女傭，不但逼對方喝下拿來擦地板的髒水，平常也只給受害人食用未煮過的生麵，甚至叫女傭在自己的面前「拿熱開水自淋」，等到皮膚紅腫起水泡後，再叫被害人自己拿針戳破，行為十分惡劣，女傭不堪虐待，因此在短短2個月間狂瘦12公斤。

根據《中國報》報導，來自緬甸的漂漂瑪2016年起在現年39歲的謝麗絲與44歲的富商老公林俊龍家中幫傭，但自2016年8月至10月13日期間，持續受到雇主虐待。2016年9月底，謝麗絲透過家中的監視器監視女傭，嫌對方手腳不俐落，因此連續兩次在漂漂瑪煮熱水的時，要求漂漂瑪將煮沸的熱水淋在身上，導致女傭皮膚當場紅腫起水泡，沒想到謝麗絲竟還叫女傭拿針刺破身上水泡。

事後由於熱水流到地上，謝麗絲馬上叫漂漂瑪拿抹布將地板擦乾，並將清潔劑倒入桶中，最後要求漂漂瑪把髒水全部喝下，導致受害人肚痛不適，持續嘔吐。短短2個月內，漂漂瑪在雇主的虐待下，體重從50公斤降到38公斤。謝麗絲更曾叫受害女傭在地上磕頭，且要讓她聽到聲音才可以停止，最後漂漂瑪則是磕頭磕到額頭流血。