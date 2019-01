熱浪侵襲！生牛排靜置車上5小時　一開門「熟到汁乾」烤好了

▲把牛排放在車上,回來後發現可以吃了。(圖/翻攝自臉書/Mildura Dockside Cafe)



隨著熱浪持續侵襲澳洲,部分地區氣溫來到將近攝氏50度,東岸南部的維多利亞省(Victoria)則有一名咖啡廳員工突發奇想,將生牛排先放在車上,雖然當下停在陰涼處,但5小時後回到車上仍是發現牛排已經烤熟,「永遠別讓兒童、老人或動物留在車內!」

這家Mildura Dockside Cafe咖啡廳16日在臉書貼出對比照,內文提及,先前早上11時把生牛排放在車上,直到下午4時回到車上後,發現牛肉已經熟透,切開來也沒什麼肉汁。貼文旨在提醒,別讓其他人或是小動物單獨待在車上。

咖啡廳員工繼續補充,希望大家都能確保年邁鄰居的狀況,以及讓寵物隨時都有乾淨的水能喝,最後不忘推銷自家涼爽的飲料,店內的空調等。對此,有網友就開玩笑說,牛排烤得太熟了,看起來很硬,應該提早3小時去查看說不定就會比較美味。

受到熱浪影響,澳洲各地的氣溫幾乎都在攝氏30度以上,還有部分地區逼近攝氏50度,突破以往的高溫紀錄,新南威爾斯州沃科普(Wauchope)附近還有一條馬路「熱到融化」,幸好相關單位立刻前往,用大量的水冷卻道路。

新南威爾斯州衛生部門警告,高溫可能導致空氣中的臭氧濃度較高,患有氣喘與其他相關呼吸疾病的人特別容易受到影響,盡量不要在下午與傍晚時刻有太多戶外活動。

