受不了親友狂催生　結婚4年夫妻靠這招「子孫滿堂」

圖文／鏡週刊

美國一對夫妻結婚4年，因為受不了親友老是追問「什麼時候要生？」兩人竟靈機一動，結合太太從小熱愛蒐集娃娃的興趣，用古董娃娃拍攝一系列家庭照，就此堵住親友的嘴。

美國加州一對夫妻，太太Madeline Dressel（34歲）和老公 Malachi（35歲）一開始就打定主意不生，但結婚4年來不斷被親友追問「什麼時候要生？」兩人原本僅敷衍搪塞過去，從未認真看待。

然而，隨著年齡增長，夫妻倆發現周邊的朋友或者是社群平台上，會接觸到的訊息都是朋友們曬小孩的生活照，加上親友的詢問未曾間斷，讓他們開始備感壓力。

請繼續往下閱讀...

不堪其擾的夫妻倆認真討論，該如何避免親友繼續在這問題上打轉？突然之間，太太Madeline想到一個好辦法。她從小就喜歡蒐集芭比娃娃和真人小孩差不多體型的古董娃娃，光是普通的芭比娃娃就有75個，古董娃娃則有30個，而且年代悠久，至少有超過60年的歷史。

於是他們開始以古董娃娃拍攝家庭照，模擬各種家庭會進行的親子活動，像是節慶生日、野餐或同樂會等，設計背景讓古娃娃玩在一起，夫妻倆不時也不時穿插其中，儼然像是夫妻生了好幾個孩子的家庭生活，甚至還把「全家福」照片設計成聖誕卡寄給親友。

太太Madeline強調，他們並非把古董娃娃當成小孩的替代品，而是一種樂趣，兩人平時也花費許多時間和金錢，細心整理它們，將之視為藝術品收藏。

對此，有網友表示這些古董娃娃的模樣太嚇人了、顯得很詭異，甚至有人說看了會做惡夢。但至少，夫妻倆已經成功達成他們的目的，現在很少親友敢開口問他們什麼時候要生小孩了。



更多鏡週刊報導

政治人物10年大挑戰 只有邱毅驚人「逆生長」

背痛聽信偏方「注射精液」 男蜂窩性組織炎差點沒命

「老鼠撐傘」這次要抗議的是？ 疑似班克西畫作現蹤東京