「10年挑戰」舊照大對比！女星童顏無敵　有人卻掀臉書陰謀論

▲妮琪米娜（nickiminaj）也玩十年挑戰，豐滿身材更進化。（圖／翻攝自ig／nickiminaj）

國際中心／綜合報導

最近最火熱的社群議題非「10年挑戰」（#10yearschallenge）莫屬，遊戲主旨非常簡單，就是把自己10年前的照片和今年2019年的照片並排做對比，看看10 年前跟 10 年後的自己變化有多大！這股 #10YearChallenge 熱潮延燒全球，卻有人提出質疑，難道這是「臉書」計謀嗎？

綜合外媒報導，「10年挑戰」（#10yearschallenge）是源自美國奧克拉荷馬州，當地媒體當地媒體KOCO 5 News的首席氣象學家戴蒙（Damon Lane）在1月11日於臉書發布一則貼文，將10年前後的照片拼接起來，並寫下「左邊的他（10年前）不知道未來會面臨什麼挑戰，但設定的目標都將逐一完成，右邊的他（10年後）正過著比10年前更好的生活，而這只是個開始。」

這項活動的背後意義是要讓大家回首過往，當初設下的目標是否都一一完成，若沒有就要把握現在，朝著目標繼續出發。但卻引發連鎖效應，許多網友紛紛跟上並發出更有趣的貼文，討論究竟10年的歲月是殺豬刀還是化妝師？

演藝圈的明星們當然也不會放過這個出風頭的大好機會，美國知名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）、《超級名模生死鬥》主持人泰拉班克斯（Tyra Banks）與世界流行月天后瑪丹娜（Madonna）同屬童顏分不清差別組；「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則是好像有點改變組；當然也不是每個人偶像包袱都那麼重，凱特琳詹納（Caitlyn Jenner）就曬出了自己從男兒身變為女性的過程。

掀起熱潮的同時，有人也懷疑臉書這類社群媒體別有所圖，可能是利用大家的照片來擴大掌握用戶數據，應用在臉部辨識技術。不過也專家指出，臉部辨識技術已勢不可擋，並對人類生活帶來一些正面與負面的衝擊，於今之計，只有加強個人對數據使用的認識。

因此，不論「十年挑戰」的起源或幕後意圖是什麼，它的用處並不止於博君一笑，能對自己創造和分享的資料有更多了解，包含它們被使用的權限，以及可能被運用的目的。