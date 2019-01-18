19歲理科女大生被嫌是母老虎　不滿文組男友分手一刀捅死他

▲富查帕慘被楊蘇可一刀斃命。示意圖，非當事者。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

泰國一名19歲的女大生楊蘇可（Supansa Yangsuk）因不滿被男友富查帕（Peerasilin Phumchampa）談分手，更怨恨富查帕的母親嫌棄自己個性暴躁與其貌不揚，愛恨交織下，竟憤而把男友一刀捅死。

據newsbeezer報導，現年19歲的楊蘇可在大學就讀理工相關科系，男友富查帕則是不折不扣的文組商科學生，兩人交往時間約莫5個月，原本應是甜蜜的熱戀期，卻因楊蘇可的壞脾氣讓富查帕再也忍無可忍，決定在日前提出分手。

楊蘇可不願接受分手要求，17日晚間，兩人在談判過程起了相當大的口角，甚至引發肢體衝突，女方理智線更是說斷就斷，憤怒之下拿出預謀的利刃往男友身上一捅，讓富查帕當場死亡。楊蘇可自知殺了男友後，整個人陷入崩潰邊緣，坐在路邊又哭又叫，待到警方趕到現場，仍久久無法平復情緒。

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▲楊蘇可犯案後情緒難以平復。示意圖，非當事人。（圖／達志示意圖 ）

楊蘇可向警方供稱，是富查帕先開始動手動腳，逼不得已才拿刀出來自保，胡亂揮舞期間卻意外刺死男方，自己也不知到具體細節。不過富查帕的母親跳出來表示兒子是無辜的，指楊蘇可的脾氣是眾所皆知的暴躁，「根本就是一隻母老虎」，之前就有許多暴力紀錄，可以說是前科累累，已多次催促兒子快點和女友分手，沒想到這次付諸行動後，卻造成難以挽回的憾事。

目前楊蘇可已被警方依殺人罪逮捕，詳細情況尚待警釐清。