臉書10年挑戰狂洗板！美氣象學首PO掀熱潮　背後意義揭密

▲ 戴蒙11日分享自己10年前後的對比照。（圖／翻攝自臉書／Meteorologist Damon Lane）

國際中心／綜合報導

「十年挑戰」（#10YearChallenge）最近在社群媒體掀起一股風潮，網友們紛紛響應並貼出自己10年前後的對比照。事實上，這波熱潮的原形其實是臉書的「年齡有多打擊你」（How Hard Did Aging Hit You）挑戰，而第一位發出貼文的人就是美國氣象學家戴蒙（Damon Lane）。

戴蒙11日在臉書分享自身10年前後的對比照。他在貼文當中提到，「我喜歡這張照片的地方是，左邊那傢伙根本不知道自己眼前有什麼，他在生活中設定好目標，並逐一超越。右邊那個人的生活比左邊那位想像的還要好，而這只是一個開始…。」

根據戴蒙所提及的內容，這是讓人回顧過往10年所立下的目標是否已經一一達成，並不一定與外表有關。只不過，許多網友分享許多有趣的對比照，包括炫耀減肥健身成果、展現「凍齡」保養效果，甚至有人提到，過了這10年看起來變老了，需要使用更多眼霜。

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