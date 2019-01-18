最尷尬替補！畢斯利穿錯球褲場邊熱身　驚訝拉開褲頭檢查

▲畢斯利(Michael Beasley)準備替補上場才發現自己忘記穿球褲。（圖／CFP）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

洛杉磯湖人今（18日）作客奧克拉荷馬雷霆，陣中面臨傷兵潮，一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）同樣沒有隨隊，讓季出較少上場機會的畢斯利（Michael Beasley）獲得較多時間，同時卻不小心鬧出笑話，場邊熱身時居然忘記換上球褲，拉褲頭確認、慌亂跑回休息室換裝的模樣，被轉播LIVE給全球觀眾。

據《ESPN》報導，比賽進行到第一節中段，畢斯利在場邊熱身準備被替換上場，邊脫熱身衣邊交給工作人員時，卻發現越脫越不妙，客場湖人明明是著黃色球衣，「黃黑配」的他格外引人注目，原來下半身穿成熱身的黑色短褲了。

不過畢斯利起初似乎沒發現自己的與眾不同，直到隊友善意提醒後，才趕緊把褲頭拉開，確定裡面真的沒有比賽球褲，立刻驚慌失措的跑回休息室換裝，尷尬的過程被現場轉播單位以LIVE的方式放送全球。

▼看到這糗翻天的一幕，網友開啟嘲諷模式，包含拿出去年冠軍賽LBJ經典動作做合成圖。

換回正常比賽球褲之後，畢斯利在第一節剩下2分56秒時頂替「球哥」博爾（Lonzo Ball）上場，轉播單位也惡作劇般的在一次雷霆的罰球時間，刻意特寫穿著黃色球褲的畢斯利，配上主播旁白，指出他此次鬧出的忘記穿球褲事件，直接預約了新一期的《俠客傻球》。

▼上次摸到別人膝蓋。

數個月前才加入湖人隊的畢斯利並沒有太多上場時間，因照顧重病中的母親斷斷續續告假，所以不在球隊的輪替陣容當中；他的母親在聖誕節前夕不敵病魔過世，歸隊後剛好遇到隊友「詹皇」詹姆斯、庫茲馬（Kyle Kuzma）等主力前鋒因傷缺陣，因此獲得較多出場機會。

今日比賽打到延長賽才分出勝負，湖人以138比128打敗主場的雷霆，此戰畢斯利上場9分鐘，獲得5分、2籃板、2助攻。本賽季到目前為止，畢斯利場均9.8分鐘，得到7.2分、1.9個籃板和0.6次助攻，投籃命中率為53.8％、三分命中率為25％。