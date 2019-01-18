NASA太空船墜前最後貢獻　意外發現「土星環」還很年輕

▲最新研究顯示，土星環比過去認知還要年輕。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

土星為太陽系八大行星之一，與太陽的距離排名第6遠，體積僅次於木星，過去研究認為是在45億年前和太陽系其他行星一同形成。然而，近日出現1項最新研究指出，科學家利用土星環的質量來推估其年齡，發現土星環其實僅占土星目前年齡的最後2%，於1000萬至1億年前才形成，比過去認知的形成時間還要晚。

綜合外媒報導，美國《科學》（Science）期刊今日公布1項研究指出，以 NASA的無人太空探測船卡西尼-惠更斯號（Cassini–Huygens）在墜毀前取得的數據發現，其實土星環比想像中還要年輕，推估是在1000萬至1億年前形成，在地球大約正值恐龍時代。表示土星其實有很長一段時間是沒有土星環的。

這項新研究為許多長期相信土星環可能更年輕的天文學家提供了重要證據。卡西尼-惠更斯號於1997年從佛羅里達州發射，並於2004年抵達土星，開始進行各項研究，在2017年任務結束後，銷毀於土星大氣層，同時在結束任務前傳回重要數據，使部分疑問更加清晰。

土星的外環主要是由冰的微粒組成，其他1%是由岩石殘骸和塵土所組成。過去科學家認為，外環的年齡就在土星形成不久後誕生，但近期的研究打破了這項認知。羅馬智慧大學（Sapienza University of Rome）主研究者艾斯（Luciano Iess）表示，團隊利用數據，計算了外環形成所需的時間，推估大約在1000萬至1億年形成。

艾斯還提到，卡西尼-惠更斯號的主要任務之一，就是了解土星環的年齡與質量。《科學》期刊指出，土星環的質量越小代表越年輕，因為隨著年齡增長，土星環會吸收更多殘骸，而使質量越來越大。