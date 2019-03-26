精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

▲自認為是抗壓高的人們，請小心，一直硬ㄍㄧㄥ會生病。（圖／翻攝tvN明天和你官網）



記者張妤瑄／台北報導

面對繁忙的工作，你總能從容處理，所以你自認為是「抗壓性很好」的人，但精神科醫生陳嬿伊在新書《心好累：抗壓力太強反而會生病，精神科醫師教你不再被壓力擊垮的30個練習》中指出，上班族就是因為抗壓性太好，對工作要求太高、太認真，才導致身體變胖，並且容易生病，因此醫生提醒大家「要適時的懂得放過自己」。

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▲責任感、成就感、人情債讓你累積無形壓力，久了可是會生病的。（圖／翻攝tvN明天和你官網）



責任感、成就感、人情債等等，要事事周全，反而累積很多無形壓力，讓你生理、心理上產生變化，你卻還沒覺察，舉例來說：工作越忙，你反而越來越胖等，以下7點身心狀態，代表你壓力指數瀕臨超標邊緣：

【1】莫名的胸悶、耳鳴

【2】常常壓力大到睡不好，又噩夢連連

【3】為什麼工作愈忙，讓我愈來愈胖？

▲工作越忙卻越胖，這可能是壓力大的其中一個外顯模樣。（圖／翻攝Oh My Venus韓劇）



【4】好不容易放假，我卻越休越累

【5】我不放心把事情交給別人，只好每件事都自己來

【6】我常常氣在心裡口難開，不知如何表達

【7】工作常常成為壓垮我身心的最後一根稻草

▲繁忙工作、有氣難言都可能讓你累積壓力。（圖／翻攝tvN明天和你官網）



若常有睡不好情形，卻總是吃安眠藥解決的人，一定要小心。陳嬿伊提醒，一周失眠超過三天並持續一個月，請盡快就醫，不要掉以輕心，處理壓力根源才能改善睡眠！若常常莫名覺得胸悶、疲倦，可能是過度抗壓，出現「亞健康狀態」：自律神經失調，再不注意就會生病。

▲常常失眠、越放假越累，都是壓力超標的證明。（圖／翻攝tvN明天和你官網）

陳嬿伊在書裡寫下，「替超載的心理重擔按暫停，救贖對生命熱情燃燒殆盡的自己。」放過自己是讓生命難題一個一個過去的最好方法。

▲卸載超載壓力，才能救贖為生命燃燒殆盡的自己。（圖／翻攝tvN明天和你官網）



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