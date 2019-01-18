德國跟進「擋華為」行列！擬修法提高門檻　阻擋參與5G建設

▲德國擬修法，排除華為參與5G網路建設。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

繼美國、紐澳和日本等國宣布禁用華為通訊設備後，德國《商務日報》（Handelsblatt）報導，德國政府也在考慮加入禁用的行列，並可能會修法提高安全門檻，讓華為無法參與該國的5G網路建設。美國日前警告，華為可能聽命於中國政府，但華為方始終否認這項說法。



德國《商務日報》報導中引述政府內的消息人士指出，德國政府官員正在考慮修法，設立華為無法達到的安全門檻，以便阻擋華為參與5G建設，預防資安外洩跟國安等疑慮，另外，德國當局也正考慮更改電信相關法規。該報指出，這樣的舉動似乎代表德國政府已經考慮防範華為。德國政府去年曾表示，目前無任何法律依據，可以排除任何公司競投5G網路建設工程。



日前華府向盟友們提出警告認為，華為終究「得聽命於中國政府」，因此其網路設備可能會被當作間諜入侵的缺口。之後，澳洲、日本等國家就將華為排除在5G 行動網路建設之外，加拿大則是在考慮中。

去年12月，德國電信公司（Deutsche Telekom）就指出，將會重新檢視供應商策略，法國電信巨擘Orange也表示，不會雇用中國公司建設法國新一代網路。

對於這些指控，華為始終都否認，並表示「有關安全疑慮完全是空穴來風」。德國《商務日報》引述華為創辦人任正非的發言提到，華為從未接獲中國政府要求，違法傳送任何資訊，「我愛我的國家，我支持共產黨，但我不會做任何可能危害他國的事情」。

另外在台灣，工研院日前宣布，自15日中午起，使用華為手機將無法使用院內的無線內部網路，接著經濟部所屬資策會也跟進第二槍，封殺華為產品使用。資策會指出，為了免除內部資訊安全的疑慮，因此遵循政府政策，往後也將排除華為產品使用資策會的內部網路。