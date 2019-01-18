1年2萬598人自殺！日本自殺者連9年下降「未成年反增」

▲日本自殺人數已經連續9年減少，然而青少年比例卻持續增加。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本警察廳日前公布最新數據，2018年的全國自殺人數為2萬598人，雖然從整體數據看來連續9年逐年下降，但其中未滿19歲的自殺者卻連2年持續增加，也讓外界重新省思青少年所面對的家庭、同儕以及升學壓力。

根據《日本放送協會》報導，警視廳的調查數據顯示，2018年一整年自殺人數約為2萬598人，比起前一年少了723 人，也就是3.4%，連續9年持續減少中。其中，男性自殺者為1萬4125人，女性則為6473人。根據厚生勞動省2018年11月為止的統計，50多歲與40多歲的自殺人數分別為3225人與3222人，各佔總數的16.9%，而60多歲的自殺人數則為2811人，佔總體14.7%。而19歲以下的自殺者則是唯一增加的數據區間，已連續2年持續增加中。

對於自殺原因與動機，健康問題佔最大宗，其次為經濟、生活問題以及家庭問題等。從1998年起，日本的自殺人數連續14年持續增加，甚至在2003年達到最高點3萬4427人，所幸自2012年開始數據下降至3萬以下，每年也持續減少中。

厚生勞動省自殺對策推動室表示，「隨著景氣的復甦，各地區的自殺人數有持續減少的趨勢，但是至今每年仍有超過2萬人，親手斷送自己的生命，我們仍需持續推動相關解決對策。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

