佛像後腦勺神奇長出四葉「菩提樹」　信徒瘋朝聖：佛祖顯靈！

▲佛像頭上竟長出菩提樹 。（圖／翻攝自aec-tv-online1）



國際中心／綜合報導

大陸雲南某生態旅遊景區裡一棵3000年的菩提老樹，竟一夜間長出「佛手」，吸引信徒爭相朝聖。近日在泰國也發生一件奇事，有一座佛像的後腦勺長出了一棵迷你菩提樹，不少信徒都認為這是佛祖顯靈。

據當地媒體「Mthai」報導，帕夭府（Phayao）的wat pa lan kham寺廟裡一尊佛像，近日竟神奇的長出一棵有「四片葉子」的菩提樹，引起當地民眾關注，他們都認為這是「佛祖顯靈」，現在每天都湧入許多信徒前來佛像前跪拜、許願。

對此，廟方表示，十幾年前蜜蜂曾在佛像附近築巢，到現在都沒有離開，每天都有蜜蜂飛來飛去，沒想到佛像的頭上會長出一棵小樹苗。廟方也說，他們不會把這棵小樹苗移除，會讓它自然生長，開放給民眾前來觀賞。

這奇妙的菩提樹，讓不少網友看了直呼「太神奇了」，但也有人認為，「這應該是有植物的種子飄過去，剛好在那長出樹苗，不然就是人故意把種子塞進去的，為了宣傳而炒作。」

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▲不少民眾被吸引前來觀賞 。（圖／翻攝自aec-tv-online1）