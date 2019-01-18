處男守身30年首次約！還沒進門…就被正妹「真空吸引」DNA交流

▲處男第一次找小姐，竟然招架不住真空吸引。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

香港一名男子自稱是「守身30年」，終於踏出人生第一步，鼓起勇氣去找小姐破處。他順利約炮開房，更在網路上投稿記錄了人生的初夜，沒想到口頭交流後，「呀呀呀」當場走火，所有事情都結束了。

根據馬來西亞《中國報》報導，這名男子在香港論壇「LIHKG」分享他的經驗，內容指出，這是他第一次牽女生的手，走在酒店裡陰暗的走廊，芊芊玉指，指尖的末梢甚至傳來一陣冰涼，「妹子的手就是不一樣！」

進入房間後，每一刻都是「觸動」，兩人分別洗澡，男子趁正妹洗澡的時候玩手機，也趁空檔時偷拍妹子背影，接著兩人開始「DNA數據傳輸」，他超級擔心「插入數據線」時整個會發生「wrong hole」。

酒店正妹相當熟練地為男子戴套，並且進行口部交流，但毫無性經驗的他，竟然無法招架這種猶如真空的吸引力，當場「呀呀呀」的噴射走火，隨後妹子偷笑，叫他沖洗乾淨，他問：「可以再來一次嗎？」

然而正妹聽聞後卻回答：「根據行規，你已經完事了。」男子難過表示，他連胸部都沒有摸到，白色小內褲裡的風景什麼都沒看見，就付出1500元港幣（約新台幣6000元）的費用。

網友們紛紛留言：「都還沒進門」、「猶如真空的吸引力！好犀利啊」、「哇，整場好貴」、「真的是處男」、「」、「笨死了，再加1000就有2S了」、「台灣也不用到6000元」、「物價果然不一樣」。