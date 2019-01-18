惡魔銅像「微笑＋自拍」　5400人連署撤掉：他長得太友善

▲古羅馬水道牆旁的自拍微笑惡魔因看起來太過友善，遭到民眾反彈。（圖／翻攝自塞哥維亞市議會官方twitter@segovia_es）

國際中心／綜合報導

西班牙馬德里以北的城市塞哥維亞（Segovia）以古羅馬水道橋為名，當地政府近期在水道橋附近設立了一座高1.7公尺的「惡魔銅像」，卻遭到當地居民批評這隻惡魔看起來「太友善」了，應該取消設立。目前有超過5400人（佔該城鎮人口10%）簽署連署書，要求市議會將這座銅像撤掉。

綜合外媒報導，這座位在古羅馬水道橋旁、高1.7公尺的惡魔銅像坐在牆邊，拿著手機微笑自拍。塞哥維亞政府希望透過這座銅像吸引更多年輕遊客，殊不知遭到當地民眾反彈，甚至發起連署要求撤掉，只因這隻惡魔看起來太過善良。

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▲約有5400人簽署連署希望撤掉銅像。（圖／翻攝自塞哥維亞市議會官方twitter@segovia_es）

報導指出，在塞哥維亞有個傳說，這座水道牆並不是人類所蓋的，而是一隻名為「梅菲斯托費勒斯」的惡魔被一名青年所騙，因此在一夜之間將這座水道牆蓋好。設計師阿貝拉（José Antonio Abella）表示，希望透過這座惡魔銅像，讓觀光客了解這裡的有趣傳說。

反對的民眾的在連署書提到，這隻惡魔以「快樂」的方式展現，手裡拿著電話，就像是它在「高舉邪惡」，同時冒犯了天主教徒。因此他們認為，惡魔的臉不應該這麼友善，應該要「令人厭惡和卑鄙的」，而這座銅像一點也沒有惡意的感覺。

▲設計師阿貝拉想透過這座銅像讓遊客了解當地傳說。（圖／翻攝自連署網站change.org）

阿貝拉會設計出惡魔拿著手機面帶微笑的自拍，主要是想將傳說與現代人類的行為結合，因為許多人習慣在網路上張貼旅行照片。他感到相當震驚表示，學校及家長都會告訴孩子有關梅菲斯托費勒斯的傳說，現在卻如此強烈的反對設立這座雕像，「設計這座銅像完全出自於對城鎮的情感，因此我並未收取任何一毛錢」。

報導指出，目前當地法官已下令先暫緩設立這座銅像的計畫，同時調查是否會冒犯到天主教徒。塞哥維亞遺產委員會的市議員山托斯（Claudia de Santos）認為，這項反對運動實在是很不公平又令人沮喪，「我不敢相信在 21世紀的西班牙還有這種事會發生」，若這項銅像設立計畫成功，將能為此帶來觀光人潮。