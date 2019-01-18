加拿大公民布吉納法索遭綁身亡　恐怖組織犯案「本月第3起」

▲ 伍德曼大學時研究地質學，在礦業勘探開發行業有豐富經驗。（圖／翻攝自LinkedIn）

國際中心／綜合報導

加拿大企業Progress Minerals探勘副總裁柯克‧伍德曼（Kirk Woodman）在布吉納法索遭綁2天後，布國安全部門證實，他已經身亡。美國國防部指出，據信為恐怖組織成員的12名武裝分子15日在布國一處採礦據點綁架了他。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）於當地時間17日聲明指出，「加拿大對於2019年1月15日被綁架的柯克‧伍德曼在布國遇害一事深感震驚與悲痛；加拿大譴責應對這項可怕的罪行負責的人。我們正與布國政府及其他國際夥伴合作，追查那些應對此事負責的人，並將他們繩之以法。政府的首要任務即是保護加拿大人民的安全。」

方慧蘭也向伍德曼的親友表示哀悼，「這對他們來說是個毀滅性且極其痛苦的時刻；他們有加拿大的全力支持。在他們悼念這場悲劇的同時，我們呼籲大家尊重他們的隱私。」

根據布國安全部門說法，伍德曼本月10日抵達該國北部Progress Minerals所屬的採礦探勘現場。另外，本月稍早還有另一名加拿大魁北克公民伊迪絲‧布萊斯（Edith Blais）及義大利公民盧卡‧塔奇托（Luca Tacchetto）在布國境內失蹤，目前生死未卜。