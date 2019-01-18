飛機遇雷擊高空解體！17歲斷骨少女「想起爸爸的話」求生10天神逆轉

▲少女朱利安。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

飛機每飛行數萬小時就有可能遭雷擊一次，還好現代新型的飛機都具有密封性佳、防止火花引爆的結構，但47年前可就沒那麼幸運。1971年，當時17歲的德國少女朱利安（Juliane Koepcke）與母親搭機時遇上暴風雨，飛機在空中被雷擊慘遭解體，機上92人從數千公尺的高空墜落，她雖幸運生還，但卻經歷了她人生中最大噩夢，最後靠著爸爸曾經講過的一句話，在亞馬遜雨林步行10天，終於尋得救援。

據《鏡報》報導，朱利安出生於秘魯的利馬，爸爸是動物學家漢斯威廉、媽媽瑪莉為鳥類學家，夫妻兩人皆為德國著名的學者。1971年12月平安夜當天，媽媽帶著小朱利安搭乘秘魯航空公司的508航班，前往秘魯首都利馬的機場，準備飛往德國語爸爸會合，一起度過美好的聖誕假期。

「結束了，一切都結束了。」這是朱利安從媽媽嘴裡聽見的最後一句話，起初飛行狀況十分正常，沒想到在起飛1小時左右，飛機進入氣流不穩的爆風圈，距離地面足足有6400公尺，即便知道前方有更大的危險，機長仍在假期壓力的逼迫下決定繼續往前開。

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▲朱利安亞幸運卡在馬遜雨林樹冠上。（圖／CFP）

午夜過後，一道閃電擊中了飛機的右側翼，坐在窗邊的朱利安全程目睹一切，這個意外造成機翼整個解體，失去動力的飛機瞬間從3000公尺高空墜落，「身邊的人全都在尖叫，我看下方的森林，就像花椰菜一樣。」朱利安最後醒來時，發現自己卡在亞馬遜雨林的樹冠上，而機上的91人全數罹難。

朱利安相當幸運，除了鎖骨斷裂，手臂上有幾處傷口外，並無大礙，雖然很想念母親，仍須靠自己的力量活下去。她想起爸爸說過的話，假如在叢林中迷路，「只要妳找到一條小溪，沿著水流走，就會遇到更大的河流，最後就可以找到人求救。」於是朱利安撿起樹枝當拐杖，開始了穿越雨林的求生之旅。

過程中大多時間步行在溪水裡，因為與其要和叢林中數不清的荊棘植物對抗，在水裡會更順利些。出發的第4天，朱利安還看到同樣卡在樹上的其他同機乘客，不過他們早已死亡。她在遺物中找到一袋蘋果，成為支撐生命力的重要食物來源。

▲朱利安相當堅強。（圖／達志影像／美聯社）

過程中朱利安的手臂感染寄生蟲，在以為自己鐵定要殘廢時，終於在第10天發現一條小船，船後方有個小屋，屋內有發電機與柴油，再次回想起父親的話，她忍著巨大痛楚，拿船上的油沖洗傷口，一共挖出了35隻蟲。

最後3位秘魯人發現了朱利安，並將她送至7小時船程外的市鎮中醫院進行治療。長大的朱利安極度害怕飛機，但同時積極成為一個動物學者，並拿到生物學博士，再度回到祕魯進行研究。

1998年時，一部以她墜機生還為題材的電影「希望之翼」開拍；之後也出版「我從天而降」回憶錄，細膩描述當年驚險的求生歷程。