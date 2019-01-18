小行星撞地球機率增2.6倍！科學家：別擔心，100萬年才會撞到

▲最新研究顯示，小行星撞擊地球的機率將提高。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國的《科學》（Science）期刊於17日發布1項新研究，在過去2.9億年中，巨型小行星撞擊地球的頻率為前7億年的2.6倍。不過科學家認為，不需要特別擔心，即使撞擊率提高，巨型小行星平均100萬年或數百萬年才會撞中地球。

綜合外媒報導，據美國太空總署（NASA）編製了1份威脅地球的石塊清單顯示，其中有1顆直徑約1.3公里的小行星，在未來861年內會非常靠近地球，但有99.988%的機率會與地球擦肩而過。負責此項研究的多倫多大學行星科學家瑪斯魯爾（Sara Mazrouei）表示，即使小行星撞擊地球機率提高，「不過這種事非常少見，不需要太多的擔心」。

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▲澳洲狼溪隕石坑（Wolf Creek Meteorite Crater）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，多位來自英美的科學家與瑪斯魯爾團隊一同編制了1份撞擊坑列表。上面顯示，所有在地球和月球上直徑超過20公里的坑洞位置與年份，其中有29個撞擊坑在2.9億年前就形成，9個在2.91億年至6.5億年前之間形成。

另一名多倫多大學的行星科學家根特（Rebecca Ghent）表示，可以看到地球的大隕石坑洞不多，主要是因為地球有超過70％的海洋和舊冰川將這些坑洞填滿，許多年齡超過6.5億年的隕石坑大多被冰川的力量清除，「因此我們利用月球的坑洞來估算地球遭撞擊的機率」。