醉男飛機上大鬧！　空服員怒拿膠帶「五花大綁」制伏他

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泰國一名26歲男子喝醉酒，直接在飛機上大鬧，空服員全都無法制伏他，機長甚至還一度考慮急降，於是乘客想出奇招，決定用膠帶和皮帶將他「五花大綁」。

據《鏡報》報導，這名醉男搭乘西伯利亞航空（S7 Airlines）從曼谷飛往俄羅斯新西伯利亞，機上有158名乘客，飛行總時間約八小時。當時醉男灌了半瓶威士忌，在三小時後，他開始攻擊周圍乘客、空服員，吵得大家不得安寧。機長甚至宣布，若這名醉男仍然無法受控，將要在中國或蒙古緊急降落。不過，最後他們決定將醉男五花大綁，飛抵新西伯利亞後再交由當地警方處理。

從影片中可以看到，為了防止在飛行中造成不必要的傷害，乘客和空服員合力將醉男的雙手和雙腳，用膠帶將他的雙手和腳踝綁在一起，把他制伏在機艙的廚房地板。期間該男有受輕傷，但最後班機還是準時抵達新西伯利亞，而這名醉男也被送往機場警察局處理。

據悉，該航班不提供任何酒類，威士忌是醉男自己帶上飛機的，而這名醉男剛從泰國監獄釋放，沒想到出獄沒多久又惹事。