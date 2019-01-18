川普報復國情咨文延期「臨時砍裴洛西搭軍機出訪」：要去自己去

▲ 裴洛西的這趟行程原本並沒有對外公開。據了解，川普在裴洛西出發前一個小時才喊停。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府關門進入第27天，在眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）16日推遲總統川普的國情咨文（State of the Union address）後，川普17日祭出報復性禁令，延後裴洛西搭乘軍機出訪比利時、阿富汗戰區的為期一周海外行，要求她留在美國針對政府關門僵局來進行談判磋商。

白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）推特轉發川普親筆簽名的信。信件內容提到，「基於80萬偉大美國員工領不到薪水的情況，肯定妳也會覺得，取消這種公關活動是相當恰當的，而且我也認為，如果妳這段期間留在華盛頓跟我談判，加入強大邊境安全運動會更好…當然，妳有權自費搭乘一般民航機出訪。」

川普取消行程的時間點，距離裴洛西原本計劃17日下午出發的時間不到一個小時，幾乎可說是在出發前一刻才喊停，據信當時一輛空軍接送巴士載了多名國會議員出發，最後在17日下午3點左右返回國會大廈，讓一行人下車。

消息一出，裴洛西辦公室回應，過去川普也曾在政府關閉期間到伊拉克勞軍。此外，裴洛西的這趟行程原本並沒有對外公開，部分專家認為，川普把高階訪問團出訪阿富汗等戰區行程，可能會造成未來的安全風險。

▼ 眾院議長一般搭乘軍方飛機進行海外訪問，但川普是三軍統帥，有權決定要求軍方不配合。（圖／達志影像／美聯社）

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對此，共和黨重量級參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）連發多則推文指出，川普妨礙裴洛西訪問阿富汗美軍和盟友是不恰當的行為，但裴洛西延遲川普國情咨文演說的行為也令他相當失望，因為非常不負責任，且政治意圖明顯。

如今川普和裴洛西之間的交鋒一波接著一波，雙方分歧逐漸擴大，聯邦政府重啟的希望似乎更加渺茫。