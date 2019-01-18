「10年挑戰」爆紅網絡　她PO文潑冷水：藉機訓練臉部辨識

▲不少名人也都響應這個「#10YearChallenge」活動。（圖／翻攝自Instagram／jessicabiel）



國際中心／綜合報導

近期社交媒體上興起一陣｢10年挑戰」（#10YearChallenge）的熱潮，許多人將10年前後的相片拼起來，並PO到網路上分享，讓大家看看2009到2019之間的變化，但有科技專欄作家指出，這個趨勢可能無形中幫助社群網站加強臉部辨識的運算技術。

據「tribune」報導，在這個最新熱潮中，科技專欄作家凱特（Kate O’Neill）不但沒有跟風，反倒是在Twitter上諷刺這個｢10年挑戰」，她於文中寫道，「10年前的我，可能會在Facebook和Instagram上跟風玩起這個熱潮；但現在，我會去思考這些資料如何被挖掘，並暗中加強年齡增長和年齡辨識的面部辨識演算法。」

凱特也在「WIRED」網站投書指出，Facebook、Instagram和Twitter很可能鼓吹這起熱潮，將兩組不同時間、同一個人的新與舊照，來暗中訓練軟體人臉辨識，而最壞的情況是有可能被執法部門用來追蹤抗議分子。

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▲截至18日上午，至少有320萬人響應Instagram的「#10YearChallenge」活動。（圖／翻攝自Instagram）



有網友回應凱特的貼文，認為在｢10年挑戰」熱潮前，網友早就自行上傳這些照片，這些社群軟體也本來就握有這些資料，凱特則反駁指，「貼上對比圖，有助於演算法分辨，並降低錯誤率。」

對此，Facebook也發表聲明，強調「十年挑戰」與該公司無關，而是用戶自己發起的活動，他們也更沒有從中獲得任何利益。Facebook也補充，他們的用戶是可以選擇關閉人面識別功能的。Instagram和Twitter則尚未做出回應。