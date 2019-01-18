英國病人狂盧「拒絕亞洲醫生」　櫃台一句話讓對方閉嘴

▲克尚認為，醫療場所不應該有任何歧視。（圖／翻攝自推特／Dr Punam Krishan）



國際中心／綜合報導

英國女醫生克尚（Punam Krishan）15日在推特分享一則經歷，引發許多迴響。當時有病患在櫃台爭論，認為克尚來自亞洲，便說「我不想要亞洲醫師。」沒想到櫃台幾句話就讓對方成功閉嘴，讓克尚替自己的醫療團隊感到好驕傲。

《每日郵報》報導，克尚的診所位於蘇格蘭的城市格拉斯哥（Glasgow），當時有病患提到自己不想要接受亞洲醫師的診斷，櫃檯則無奈表示克尚是蘇格蘭人，但病人繼續質疑「她看起來不像蘇格蘭人。」櫃檯人員則反問，「那麼蘇格蘭人應該長怎樣？」

這個提問讓病患一時說不出話，彼此沉默後，最後只好交出自己的卡片並乖乖看診。對此，克尚表示，她的工作其實就是促進大家的健康與福祉，面對歧視時，她當然會感到很難過，「我們只是想做好自已的工作。」

過往在醫學院時，克尚學習到如何用同理心對待病人，這成了她的座右銘，「你不可以歧視，當患者就診時，代表他們有需要，所以我有義務與責任照顧他們，就好像是我自己的母親、父親或是手足。」

事實上，克尚以前在倫敦工作時就面臨許多問題，由於她的膚色較深，也有獨特的口音，有人就會以為她來自阿根廷、西班牙等國，「還有人問我，印度人要怎麼到蘇格蘭？」

英國國民保健署曾發起NHS Million運動，旨在停止歧視，讓醫護人員獲得更多的尊重。該組織在推特發文，無論是蘇格蘭人、亞洲人或其他人，都應該得到尊重。