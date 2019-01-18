前律師認了！受川普指示「操縱大選民調」　還創推特吹捧自己

▲柯恩與川普徹底撕破臉。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）17日表示，他過往受到川普指示，付款給一家小型IT公司負責人，讓對方編寫電腦腳本語言，以便網路民調的結果對川普有利。柯恩透過推特感嘆，「我真的後悔對一個不值得的男人盲目忠誠。」

《華爾街日報》先是報導川普陣營付款給科技公司，藉此操控民調，柯恩17日則證實此事。據了解，柯恩找到名為「紅雀解決方案」（RedFinch Solutions）的IT公司，當時企業的老闆為蓋傑（John Gauger），兩人在2012年建立工作上的關係。

柯恩2014年要求蓋傑操縱CNBC的民調，主題是前100名商業領袖，蓋傑必須設計出電腦腳本語言，可以反覆投票給川普。雖然這樣的投機並沒有成功，但柯恩與蓋傑已發展出利益關係。

川普參與總統競選前，柯恩2015年2月又要求蓋傑操控另一項民調，這是對潛在共和黨候選人的投票，川普最後排名第5，占據總票數的5％左右。此外，蓋傑還建立名為@WomenForCohen的推特帳號，雖然從2016年底以來就沒有新貼文，但過去不斷吹捧柯恩的形象。

在一則貼文中，該帳號還號稱柯恩比年輕時期的美國男演員安迪加西亞（Andy Garcia）更性感。如今，柯恩承認付錢給蓋傑，但他一切的所為都是為了圖利川普，他對於自己的忠心感到後悔。

蓋傑告訴《華爾街日報》，他從未收到柯恩承諾的5萬美元（約台幣154萬元），反而在一次會議中，他拿到沃爾瑪超市的藍色袋子，裡面裝著1.2萬到1.3萬美元（約台幣37到40萬元）的現金還有拳擊手套。柯恩則否認他支付現金，付給蓋傑的全部款項都是透過支票。