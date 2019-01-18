1歲女兒凌晨「狂哭不停」！21歲小媽媽抓狂...打死她丟池塘

▲泰國小媽媽失手打死女兒。（圖／翻攝自khaosod）

記者錢玉紘／綜合報導

近日台灣社會虐童案頻傳，讓人看了心疼，但在泰國也有類似案例，一名21歲的年輕小媽媽失手把1歲3個月的女兒打死之後，竟然還想把屍體丟到池塘裡面毀滅證據，她已經在17日淩晨遭到逮捕，並坦承是因為女兒一直哭讓她感到心煩，才會犯行。

據泰國媒體報導，這起事件發生在尖竹汶府，當地警方在15日晚間6點多左右接獲村民報案，說在池塘內裡面發現一具兒童的屍體，調查後鎖定嫌犯為21歲的母親咖諾婉（音譯），事後，這位小媽媽在17日淩晨被逮捕，當時該女處在精神相當緊繃的狀態，情緒不穩定。

警方偵訊後，咖諾婉坦承，當天早上4點多開始，女兒就一直哭「都不會停」，讓她覺得非常心煩又生氣，之後她開車到公園，跟在當軍人的丈夫通話，但兩人起了口角，在情緒影響之下，她下手打女兒並毆打致死，之後因為害怕被追究責任，所以才把屍體丟進池塘裡面。

咖諾婉事後打算搭乘巴士逃逸，最後還是被抓到，目前已經被扣押。據調查，該女棄屍的池塘是屬於私人財產，位在一個住宅社區後方，咖諾婉在附近自己租房子，在朋友的餐廳打工當服務生除了被打死的女兒還有另一個孩子。目前孩子的屍體已經被送往醫院，驗屍過後，警方允許咖諾婉再去看孩子最後一眼。