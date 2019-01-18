載80kg炸藥衝警校！汽車突爆炸「學生碎成肉塊」9死50傷　建物玻璃噴飛

▲哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）一處警察學校發生恐怖爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）一處警察學校發生恐怖爆炸事件！一輛載滿80公斤炸藥的汽車衝進校園後隨即爆炸，現場受難學生立即被炸成肉塊，建築物的玻璃也被震碎，周遭都是噴飛過來的建物瓦礫，一片混亂。多輛救護車和救援直升機到達現場，目前已知至少造成9人死亡、50人受傷。

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▲畫面上可見，受難學生疑已被炸成肉塊。（圖／翻攝自推特）

哥倫比亞國防部指出，該輛汽車載著80公斤炸藥，開進警察學校後引發爆炸，造成校園內的學生傷亡，目前尚未得知是否為恐怖攻擊，也沒有任何團體聲稱犯案。檢警已經找到一名嫌犯，不過該嫌已經在爆炸中身亡，懷疑是自殺炸彈客，但也許嫌犯另有其人。

哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）表示，「這是對我國警方的恐怖攻擊行為！」他說，所有哥倫比亞人都反對恐怖主義，人民會一起團結對抗，「現在哥倫比亞很傷心，但絕對不會屈就暴力。」他下令警方會趕緊把嫌犯調查出來，雖然目前不知道嫌犯是死亡還是逃離現場。

▲哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）出面說話。（圖／路透社）