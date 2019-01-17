



▲台部落客「西班牙旅遊」被搶！歹徒強開車門搶劫，她嘆：「花10萬買教訓。」（圖／翻攝自護理師【髣髣】愛漂亮）

網搜小組／綜合報導

台灣一名網紅部落客日前到西班牙巴塞隆納旅遊，但沒想到第一天搭計程車到飯店時，還沒下車就被搶匪直接開門搶劫，包包及價值10萬元新台幣的現金都被搶走，儘管後來當地警方抓到了其中一名搶匪，但錢已經被其他的同夥帶走找不回來，讓她好氣又無奈，嘆說「花10萬買教訓。」

受害部落客在臉書上傳影片，畫面中可以看見一名男子被員警壓制，雙手遭反綁壓在地上不斷掙扎。原PO透露，自己與親友到巴塞隆納旅遊，但才剛剛坐計程車到飯店，車上準備付錢給計程車司機時，下一秒搶匪就打開車門搶劫，親友的眼鏡還被打掉。

原PO表示：「我們在西班牙下飯店時被搶！」、「於是我馬上衝去追，用力的跑，一邊我大喊小偷，小偷跑更快，跑到最後我已經沒力了，走到一半，有三個男生大喊我，把我叫住，說他是便衣警察，給我看警察徽章，請我們跟他走，沒多久看到一堆制服警察及便衣警察已經抓到嫌犯了。」

只是最後因為另一個同夥已經逃走，「警察說錢要不回來了，但我還是要做筆錄，讓他（落網的搶匪）抓去關，花10萬買教訓……。」、「最後我還是謝謝警察幫我抓到犯人，警察還跟我道歉說，抱歉讓你們遇到這種事。」後來她也決定把這段驚魂記PO上網路，希望能提醒大家出國旅遊真的要注意安全。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。