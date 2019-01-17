朱利安尼驚爆：川普沒通俄 但我不保證競選團隊沒有！

▲朱利安尼說：「歹勢，我從沒說過競選團隊沒有跟俄勾結。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國總統川普的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)周三(16日)驚爆：川普本人「沒有勾結俄羅斯」，但他從未說過2016年川普的競選團隊「沒有通俄行為」！

曾任紐約市市長的朱利安尼接受美國「有線電視新聞」(CNN)訪問時坦承，他不清楚川普的競選團隊是否曾跟俄羅斯合作。朱利安尼說：「我從沒說過競選團隊、或團隊個別成員沒有跟俄勾結。我只是說當今的美國總統沒有參與。」

他又說：「目前沒有一絲一毫證據證明川普通俄、或入侵民主黨全國委員會的電腦(意在對比當年的水門案)。」有消息人士最近爆料，川普2016競選團隊總幹事馬納福特曾試圖將競選團隊內部的民調數據，透過一名跟俄情報組織相關的俄人發給兩名獲俄支持的烏克蘭重量級人士。

當CNN主持人問：馬納福特是否真的做過上述之事時，朱利安尼顧左右而言他的說，至少川普自己從未洩露過民調數據，川普本人也是最近看新聞才知道此事。

之前，川普多次在社群媒體上發言稱：他的競選團隊 「從來沒有過通俄行為」。

川朗普的前私人律師柯恩因為在大選期間對向兩名疑跟川普有染的女子支付「封口費」，在2018年12月被判刑。柯恩表示，付封口費是經過川普的授意。但川朗普否認此事。

「通俄門」特別檢查官穆勒目前仍在密鑼緊鼓對此案進行調查。朱利安尼說：「他是否真的能查到什麽，讓我們看下去。但我敢說他拿不出任何證明川普曾參與任何違法行為的證據。」