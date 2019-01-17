彭斯批北京「無視國際規範」　強調：美國不會繼續忽略

▲美國副總統彭斯。（資料照／達志影像）



國際中心／綜合報導

美國副總統彭斯16日出席國務院全球使節團活動時，再度批評中國漠視國際法與規則，稱對方利用債務外交和不公平貿易來擴大自身影響力，並指美國不會再坐視不管。

彭斯出席美國國務院舉辦的駐外使節會議，對台下眾多美國駐外大使發表談話。彭斯在演說中多次點名批判中國，又重申「美國永遠捍衛自由與開放的印太區域」的立場，支持航行自由與開放貿易。彭斯說，中國忽視維持世界安全與繁榮的法律和規則，美國不會再視而不見。

談到中美經貿磋商，雖然總統川普曾表示會談進展非常好，彭斯卻形容進展「很少」，但對於中國重回談判桌前感到有希望，期望能達成公平對等的貿易關係。彭斯更向駐外使節們喊話，強調要強化美國在海外的影響力，透過實力捍衛和平。彭斯說，「美國回來了」、「史上最強大的軍隊，將變得更強大」。

對此，中國外交部發言人華春瑩17駁斥美國是「國家毀謗」，批評美方雙重標準，沒資格批評中國。華春瑩在例行記者會上說，美國長期就就債務、貿易、南海、國際規則、宗教自由等問題，對中國內外政策無端指責汙衊，自身卻雙重標準，「美方是最沒有資格對中國指手畫腳，橫加指責的」。