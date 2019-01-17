電腦搜尋「性騷擾」和「112」3分鐘　女大生離奇失蹤13年

▲ 疑似遭到同學性騷擾的女大生突然消失，13年來不見蹤影。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓多年前發生一起離奇的失蹤案，2006年就讀全北大學獸醫系4年級的29歲女學生李潤熙（音譯）在6月6日學期末的聚會結束後，約於凌晨2時15分返家，途中與同班的金姓男學生同行。李潤熙在凌晨2時59分左右，以自己小套房裡的桌上型電腦瀏覽器搜尋了「性騷擾」、「112」二個單字3分鐘，4時21分將電腦關機，此後便人間蒸發，至今13年間皆行蹤不明。

隔天，平常從不缺席的李潤熙到了上課時間卻遲遲沒有出現，她的同學前往她的套房後發現房門深鎖，只聽見狗吠聲；當時他認為，正準備國考的4年級學生翹課是常有的事，便沒有放在心上，直接離開。但李潤熙直到8日也無消無息，她的友人和同班同學便利用午餐時間再度找上她的套房，透過開著的窗戶看見，房間裡頭相當凌亂。

他們猜想，李潤熙可能是回老家去了，和她父母聯絡後才驚覺，李潤熙失蹤了，隨即通報警方，破壞套房大門後進入。他們得知李潤熙的父母要趕來學校以後，便在取得警方同意後打掃她的房間，有關此案的重要證據也因此消失不見。

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▲ 李潤熙用房間裡的電腦搜尋「性騷擾」和「112」約3分鐘 。（圖／記者製圖）

案情遲遲沒有進展，李家父母便將矛頭指向6日送李潤熙回家的金姓男學生。金男暗戀李潤熙長達3年一事幾乎可說是系上公開的秘密，據說還會收集她的頭髮、她養的狗使用的項圈等等；但李潤熙失蹤以後，金男不曾試圖聯絡她，引起懷疑。然而，沒有決定性的證據可以證明金男就是犯人，使案情再度陷入膠著。

除了金男以外，李潤熙現年79歲的父親李東世（音譯）2015年受訪時提出另一名可能的嫌疑人。他提到，「除此之外，這起事件還有其他疑點。當我為了尋找女兒去校門口抗議的時候，幾乎沒有人理我，只有一名和女兒同系的男學生來威脅我。」這名男學生當時兇狠的說道，「等我雇用一流的律師讓你老死在監獄以前，警告你不要再欺負金男。」

李東世說明，這名學生表面上看來和金男沒有特別的關係，卻如此為他出頭，令他感到相當困惑。仔細調查後發現，該生事發當天並未參加期末聚會，因此也不曾接受偵訊和測謊。另位，警方發現，金男當天送李潤熙返家以前，曾在聚會上對同學說，「好像有人要利用我。」

▲ 李潤熙房間裡足以做為證據的東西都被同學清理掉。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

李東世指出，那名男學生和金男之間疑似有金錢來往，因為他2015年受訪當時，據說金男已經在首爾市中心租下一棟建築物一樓，自己開了一間獸醫院。李東世說明，「金男在全羅北道念大學，本來在首爾什麼都沒有，為什麼突然有錢開起獸醫院了呢？有沒有可能是金男接受那個男學生開出的條件，綁走自己喜歡的人呢？如果真的是這樣，那他們真的是禽獸不如的人類。」

這起事件經過13年依然懸而未解，找不到犯人，也沒有新的線索，事實真相只有消失的李潤熙一個人知道；而她焦急的父親的至今還是透過各種管道和媒體，努力尋找心愛的女兒，一心想知道她是否還活著。