川普保證補發薪水！　聯邦政府部分關門進入第26天

▲川普簽署法案，保證補發薪水給迫放無薪假或做白工的聯邦職員。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府部分關門至今第26天，總統川普已簽署法案，保證補發薪水給被迫放無薪假或做白工的聯邦職員。9個政府部門和幾個小型機構的約38萬名員工被迫休假，另外42萬名員工無償工作，因為他們的工作被認為是必要的。

政府自從上月22日開始關閉，有聯邦職員上星期五收到金額為零的薪資單後，拍照上傳社群媒體，引發廣大迴響。此外，數百名職員10日在白宮前抗議，憤怒高舉「結束關門」、「我們要薪水！」等標語。

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▲ 裴洛西呼籲川普延後預定29日發表的國情咨文演說。（圖／達志影像／美聯社）

美國運輸安全管理局（TSA）公務員無薪上工、士氣低落，一名婦人3日將一把裝有子彈的防身手槍帶上飛機，TSA人員卻沒有發現，而是經由達美航空（Delta Airlines）通報才獲知。而達美航空執行長也指出，該公司也因為這次政府關門損失2500萬美元（約新台幣7.7億元）。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以安全問題為由，16日發布公開信呼籲川普延後預定29日發表的國情咨文演說。她表示，預算爭議期間，負責演說維安工作的特勤局還未取得經費，維安風險可能提高。