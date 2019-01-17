14歲少年半夜被蟒蛇纏住狠咬　媽媽用「鴨嘴獸」救了他

▲傑克森睡到一半差點被蟒蛇生吞。（圖／翻攝自tropicnow.com.au）

國際中心／綜合報導

來自澳洲昆士蘭北部的傑克森（Ryan Jackson）上周在家中睡覺時，突然感到手相當疼痛，醒來後發現左手臂竟被1隻大蟒蛇纏住，手掌也被蟒蛇的利齒咬著。他的父母用了許多方式都無法讓蟒蛇鬆口，最後母親拿出1個「鴨嘴獸」造型的撲滿才成功救了兒子。

綜合外媒報導，14歲的傑克森在家裡睡覺時，突然感到左手疼痛不已，他睜開眼睛竟看到自己的左手臂被大蟒蛇緊緊纏住，手掌也被咬住，立刻尖叫著跑去向父母求救。傑克森的媽媽艾瑪（Emma）及爸爸內維爾（Neville ）衝進房內後看見這景象全嚇呆了，不斷找方法撬開蟒蛇的嘴。

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▲傑克森的母親用一個鴨嘴獸造型撲滿救了兒子。（圖／翻攝自tropicnow.com.au）

爸爸不斷喊著「牠的頭在哪裡？」但是他們越想把蟒蛇的嘴扒開，這隻大蟒蛇就越咬越緊。這時候媽媽隨手拿起身邊的1個「鴨嘴獸撲滿」，並用鴨嘴獸的喙塞進蛇的下顎撬開。媽媽驚恐表示，這隻蟒蛇大約有300顆牙齒，我不斷地挖開牙齒想撬開牠的嘴，不久後就順利讓這條蟒蛇鬆開口。

傑克森的爸爸把蟒蛇抓到戶外殺死後，馬上送兒子到醫院檢查，還好除了左手有數百個咬痕之外，其他部位並無太大的傷害。艾瑪表示，曾教過孩子們碰到蛇時不要害怕，因為隨時都可能會遇到，但是這條蟒蛇感覺相當飢餓，完全不想鬆口。幸運的是，這條蟒蛇並沒有進入傑克森4歲妹妹的房間，否則後果不堪設想。