倒吊燒死，胎兒掉體外！美國會通過反私刑法　議員：歷史汙點

▲美國「全國和平與公義紀念館」。（圖／翻攝自Twitter／@YesYoureRacist）



國際中心／綜合報導

美國去年12月通過《反私刑法》（Anti-lynching Law），將私刑視為「仇恨犯罪」。提案中指出，美國從1882年到1968年共有4742人遭到私刑而死亡，且這些動私刑的凶手有99%都沒受到法律制裁，參議員布克（Cory Booker）表示，「私刑是美國歷史上的汙點。」

據BBC報導，自1918年以來，已經向國會提出了200多次反私刑法案，但都被否決。在19和20世紀，美國南方有上千名非洲裔美國人都遭到白人的私刑殺害，大多都是被活活吊死，因此，提案的參議員們認為，私刑是一種美國種族主義的展現，美國人必須正視並改進這個錯誤。

包含民主黨籍桑德斯（Bernie Sanders）、共和黨籍的多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在內的100名參議員都投下贊成票，超過門檻的60票，成功通過這項決議案，但仍須等待國會正式立法。

美國第一次提出反私刑法案是在100年前，由共和黨籍眾議員戴爾（Leonidas Dyer）提案，送交參議院審議時受到多數的議員反對，以至未能通過，往後的200多次也都屢屢失敗，直至2018年聖誕節前夕才終於通過。

阿拉巴馬州新設立的「全國和平與公義紀念館」去年剛揭幕，館內有800塊風化過的鋼條，每一塊都代表出現過私刑的縣市，還陳列了許多私刑受害者的慘況，例如持有白人女性照片而被處死的黑人班克斯（Park Banks）、走在白人雇主妻子後面被吊死的黑人蓋得利（Calab Gadley），蓋得利妻子瑪莉（Mary Turner）事後譴責白人用私刑殺了她丈夫，結果也害自己被倒吊著活活燒死，連肚中的胎兒也被燒到掉出體外。