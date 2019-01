從前妻殺到好友、鄰居　地產大亨拍紀錄片自爆遭逮　洛杉磯法院9月開審

▲▼現年75歲的德斯特(Robert Durst)。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國紐約房地產大亨德斯特(Robert Durst),涉嫌殺害前妻、公關好友與鄰居,在2015年遭逮捕後,洛杉磯法院15日裁定將於9月3日開審。德斯特是紐約已故地產大亨西摩德斯特(Seymour Durst)的長子,其家族2015年入圍《富比士富豪家庭榜》第59位。

現年75歲的德斯特涉及3宗死亡事件,他的前妻凱西(Kathy)在1982年和他離婚後失蹤,當時引起各界譁然,後來德斯特請來作家作家好友博曼(Susan Berman)擔任公關。2000年,紐約警方重新調查凱西失蹤案,檢方懷疑凱西是被德斯特殺死,而德斯特擔心東窗事發,一路從紐約飛到洛杉磯博曼住處,從背後開槍滅口。

後來德斯特逃到德州小城加爾維斯敦(Galveston),過著隱姓埋名、男扮女裝的逃亡生活,並和布萊克(Morris Black)成為鄰居,沒想到布萊克後來被人殺死分屍後扔進加爾維斯敦海灣(Galveston Bay)。德斯特承認殺死了鄰居,稱是兩人爭吵後失手殺人,後來,德斯特請了休士頓市最有聲望的3名律師替他辯護,最後因遲遲未尋獲布萊克的完整屍體,德斯特的謀殺罪名不成立。

請繼續往下閱讀...

▲德斯特2015年遭逮捕時還笑著看鏡頭。(圖/達志影像/美聯社)



德斯特後來參與拍攝以他為背景的紀綠片《黑色豪門疑案》(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst),沒想到卻在上廁所的途中,忘記將麥克風拿下,讓製作組意外錄下他的驚人自白,「我到底幹了些什麼?殺光他們?當然,這是一定要的!」讓前面3起苦無證據的殺人懸案撥雲見日。

德斯特被引渡回洛杉磯,檢方要求呈上布萊克案的證物作證,德斯特的律師堅決反對,認為此舉對被告不公,但法官仍同意傳召他案證物,並再三強調絕不會引導陪審團判斷、德斯特在布萊克案也已被判無罪。