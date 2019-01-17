1顆27萬！日本自製「人造流星雨」　1次400顆燒掉1億台幣

▲日本ALE公司將於18日發射第1顆人造衛星，未來將能看到「人造流星雨」。（圖／翻攝自IG用戶ale_starale）

國際中心／綜合報導

想要看到流星雨除非天時地利人合，不然等了一整晚還是可能看不到。現在日本新創公司ALE研發了「人造流星雨」技術，將於明（18）日發射第1顆人造衛星，若成功進入軌道，未來將有400發「人造流星」劃過天空，在日本廣島將出現1場全球關注的「人造流星雨」。

綜合外媒報導，人造流星的形成方式與實際流星雨相似 ，但會比實際的流星來得亮眼、清晰。ALE研發了2顆超小型人造衛星，並搭載著400顆約彈珠大小的金屬球。這些「金屬球」進入大氣層後，所產生的光將比流星隕石微粒摩擦大氣層燃燒時更亮、速度更慢，即使是有光害的天空也能看到。

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▲人造流星雨可以自由選擇流星的顏色。（圖／翻攝自star-ale）

ALE公司花了7年的時間完成人工流星製造設備，並將在18日發射第1顆人造衛星。不過這些形成流星的「金屬球」要價不斐，每1顆都要百萬日元（約台幣27萬元），利用400顆製造一場「人造流星雨」就要約台幣1億元。ALE的社長岡島禮奈表示，公司將朝著兼顧科學技術與娛樂的目標前進。

報導指出，這場「人造流星雨」預計於2020年春季在廣島上演，將成為世界的創舉，屆時包括日本的中國地區、四國地區約200公里的範圍內都能夠觀測到這樣的人造奇景。據悉，這樣的流星雨技術將可能運用在東京奧運期間，並納入表演環節中，讓許多民眾相當期待。