人類贏了！半數「員工」被裁員　機器人飯店用回人類

▲日本奇怪的飯店。（圖／matcha）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

位在日本、世界首創全館採用機器人服務的「奇怪的飯店」（変なホテル ），櫃台有2隻恐龍機器人幫旅客辦理入住與退房手續，剛開幕時不僅轟動全球，更獲得金氏世界紀錄的認證，沒想到科技始終來自人性，因機器人無法提供完善服務，最終還是得重新雇用人類員工。

綜合外媒報導，奇怪的飯店2015年在九州長期的豪斯登堡開幕後便成為話題，為了降低人力成本，提供旅客更實惠的住宿價格，飯店內全部採用機器人員工，造型多為恐龍，新奇的同時更對應多國語言，讓旅客在指示下自助化辦理入住與退房手續。

飯店大廳的地板做城玻璃的樣子，可透視下方以像是來到恐龍時代的化石鋪成路線，指引旅客來到櫃檯，櫃台內共有2隻能說5國語言的恐龍機器人常駐，只要從恐龍機器人前方的面板選擇語言，恐龍機器人就會運用該種語言和客人對答，並指示旅客如何操作辦理入住手續。

請繼續往下閱讀...

▲恐龍服務員。（圖／matcha）

當初設置機器人不僅讓人耳目一新、增加話題，還有提高工作效率且節省勞動成本的的目的在。豈料好景不常，機器人頻頻故障，例如安排在各個房間的機器人助理Churi，卻連附近景點的營業時間都無法回答，成為第一批被炒魷魚的員工。

除了Churi，奇怪的飯店約有100個房間，但負責運送行李的機器人卻只能處理24個房間，遇到下雨或是下雪的日子時，也都無法使用機器人。

飯店經理說，機器人的平均壽命為4年，更換新機器人的成本高昂，讓奇怪的飯店最終拍板定案，開除半數機器人讓財務正常運作，目前剩下120個機器人員工。一名飯店員工受訪時如釋重負地表示，「現在我們終於不會收到一堆要求處理機器人故障的客訴了，工作輕鬆許多。」