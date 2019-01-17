歐洲人少吃紅肉、亞洲人少吃魚　「救地球菜單」每年造福1100萬人

▲ 一步步改變飲食，有望拯救失衡的糧食供應鏈體系、造福下一代人類。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球人口預估在2050年達到100億人，來自各國的37名科學家推出了一份對地球環境有益的菜單，藉時能夠讓所有人吃得健康，也可避免對大規模農耕或飼養造成負擔。菜單指出，歐洲人要少吃紅肉、亞洲人少吃魚、非洲人少吃澱粉類蔬菜，一步步用改變飲食拯救失衡的糧食供應鏈體系、造福下一代人類。



「救地球菜單」：

1. 堅果 每日50克

2. 豆類 每日75克

3. 魚肉 每日28克

4. 雞蛋 每日13克

5. 肉類 每日14克紅肉和29克雞肉

6. 澱粉 每日232克全麥麵包和白米，每日50克澱粉類植物。

7. 奶製品 每日250克，相當於一杯牛奶。

8. 蔬果類 每日300克蔬菜及200克水果

▼ 除了改變飲食，還必須將食物浪費減半，並且增加當前農田的糧食產量。（圖／達志影像／美聯社）

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《衛報》指出，不健康的飲食是全球健康狀況不佳的主要原因，目前有8億人口處於飢餓狀態，20億人營養不良，另有20億人超重或肥胖。如果這份菜單被人們廣泛採納，預估未來每年可拯救約1100萬人的性命。專家建議，食用大量蔬菜水果，並以堅果和豆類當作主要的蛋白質來源。

科學家的目的是在餵飽所有人的同時，保存水源、避免擴大耕地、防止任何物種滅絕，並且減少導致氣候變化的溫室氣體排放。然而，僅僅改變飲食不夠，還必須將食物浪費減半，並且增加當前農田的糧食產量。