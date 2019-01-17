偏頭痛33年突劇痛！　她就醫驚見「腦動脈瘤」2天後身亡

▲ 布洛德威家全家福，右一為李（Lee Harbin Broadway）。（圖／翻攝自臉書／Lee Harbin Broadway）

國際中心／綜合報導

現代人生活壓力大，經常出現頭痛的症狀，卻也不以為意或沒時間看醫生，頂多偶爾吞顆止痛藥了事，但美國卻有一個家庭因此痛失溫柔的妻子與母親。住在北卡羅萊納州的李（Lee Harbin Broadway）平常就有頭痛症狀，還以為是普通的偏頭痛，沒想到有天突然痛到忍不住，才發現腦中長了腫瘤，2天後便離世。

李和艾瑞克（Eric Broadway）育有4名子女，2017年4月1日，這對夫妻坐在庭院裡喝咖啡，一面討論著如何幫李慶祝42歲生日，艾瑞克隨後出門上班。幾個小時後，李突然傳訊息跟艾瑞克說，需要他馬上回家，因為她正經歷這輩子最嚴重的頭痛。事實上，她從8歲開始就有偏頭痛，但這次的症狀明顯不太一樣。

43歲的艾瑞克提到，「我趕回家後送她到急診室。我知道這次不太妙，因為我看過她之前頭痛發作的樣子。」醫生隔天告知他們，李的腦動脈長了一顆腫瘤，還好狀況並不嚴重，不會危及性命，只要動個手術就可以解決，讓他們鬆了一口氣，開始辦理住院手續並安排手術。

沒想到幾小時後，腦動脈瘤引發的併發症突然發作，就算經過緊急搶救，李還是在3日過世，讓家人都措手不及。艾瑞克受訪時表示，他和李在國中時相識，結婚將近20年，如今必須獨力扶養22歲的大女兒阿代爾（Adair）、16歲的艾弗里（Averi）、10歲的亞歷克斯（Alex）與8歲的阿德裏安（Adrien），「我們什麼都做不到。」

報導提到，美國約有5%至10%人口與腦動脈瘤共存，且事先沒有任何徵兆；當腫瘤快速膨脹或爆裂時，就可能造成生命危險。一些曾罹患腦動脈瘤的患者表示，腫瘤引發的頭痛是他們此生遇過最嚴重的，有如被閃電擊中一般，甚至會讓人痛到站不起來。