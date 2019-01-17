烏克蘭「芭蕾壞男孩」公然恐同+歧視　巴黎歌劇院怒撤演出邀請

▲ 波路寧曾是芭蕾舞界備受矚目的明日之星。（圖／翻攝自推特／Sergei Polunin）

國際中心／綜合報導

在烏克蘭出生的29歲明星芭蕾舞者波路寧（Sergei Polunin）日前受到巴黎歌劇院芭蕾舞團（Paris Opera Ballet）邀請演出《天鵝湖》（Swan Lake）。但他日前在社群媒體上發表仇視同性戀和肥胖者、以及性別歧視的言論以後，巴黎歌劇院便以「價值觀不符」為由，撤回邀請。

擁有「芭蕾壞男孩」稱號的波路寧曾被比作蘇聯時代的著名韃靼芭蕾舞蹈家紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev），備受矚目，直到上個月，他在網路上發文抨擊同性戀舞蹈演員，還呼籲男芭蕾舞演員要「男人一點」。

去年11月剛取得俄羅斯國籍的波路寧不久前在Instagram上表示，「看到胖子就打他們耳光，這可以鼓勵他們減掉肥油」、「致所有跳芭蕾的男人，舞台上有女舞鞋了，是男人就當個男人，女人就當女人，這就是你們有蛋蛋的原因」，引起爭議。

巴黎歌劇院14日向《法新社》證實，他們原先邀請波路寧2月至3月間擔任《天鵝湖》主角，但已經在上周撤回。報導提到，巴黎歌劇院的男性舞者非常傑出，對舞蹈要求很高，就算波路寧有實力，他在社群網站上的言論「實在令人作嘔」。

歌劇院媒體部門10日還曾告知《費加洛報》，波路寧將抵達巴黎，邀請取消的消息一出，震驚各界。而波路寧近日本應出席排練，但巴黎歌劇院的芭蕾藝術總監杜邦（Aurelie Dupont）12日便寄發電子郵件給旗下所有舞者表示，對波路寧的邀請已經不成立。她說明，「波路寧有才華，但我發現他的公開言論令人震驚，不符合我的價值觀，也不符合我們所代表的機構的價值觀。」

《費加洛報》報導，波路寧小時候本想成為足球員，3歲起卻在母親的主導下開始學舞，後來也進入倫敦皇家芭蕾舞學院，19歲便成為閃耀明星。但他擁有叛逆的個性，且過度依賴藥物，在2012年離開皇家芭蕾舞團，宣稱舞蹈已成為沉重的束縛，他失去了藝術家的靈魂。他在2017年推出以自己的姓氏為名的舞蹈計畫，但節目完成度不高，受到大波批評聲浪。

法國新聞電台（France Info）提到，波路寧自2018年11月起陸續發表歧視同性戀及肥胖者、支持俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的言論，胸口還刺有普丁頭像的刺青；12月底還抨擊某些男性芭蕾舞者「女性化」。