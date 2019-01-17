馬印航空員工運毒墨爾本被逮　幕後越南集團獲利4億元

▲Malido Air。（圖／免費圖庫Wikimedia）

國際中心／綜合報導

馬印航空公司（Malindo Air）的機組人員被控參與走私活動，警方聲明中提到，過去兩週在雪梨和墨爾本有8人陸續被捕，其中有2人是Malindo的員工。這些行動由走私集團操作，將非法毒品從馬來西亞攜至澳大利亞，該集團流通超過2000萬澳幣（約新台幣4億4000萬元）的高級海洛因與冰毒。

根據馬來西亞媒體Straits times報導，本月稍早，警方在墨爾本的突襲及行動中查獲一輛豪華轎車，以及數十萬美元現金和毒品。維多利亞警局指揮官 Tess Walsh告訴ABC的記者，這個集團利用吉隆坡附近航空公司的機組人員將毒品帶入澳洲，為期5個月的長線調查，針對位於墨爾本的越南組織犯罪集團。」

一共有4名女子與4名男子在墨爾本遭到逮捕，並被指控涉及與該集團有關的販毒行動，其中5人被判入獄，2人獲准保釋。Malindo Air在一份公開聲明中提到，「Mlindo Air隨時準備好和澳大利亞或馬來西亞的相關機構合作。」更確認該航空公司只有一名機組人員被逮捕，「上述機組人員已被停權，立即執行。依我們迄今所知的全部細節，並根據內部調查的結果，我們相信這次不當行為屬於獨立事件。」

維多利亞邊境部隊指揮官帕默（Craig Palmer）16日表示，航空公司員工並不在法律之外，「如果發現他們利用職務試圖規避邊境管制，會像其他人一樣受到干預，並面臨嚴重的處罰。」