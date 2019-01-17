「隊醫案性侵受害者享受矚目」失言　密西根州大校長下台





▲恩格勒一年前接下密西根大學臨時校長，沒想到卻在這個月被逼宮，搞垮自己職業生涯。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

前美國奧運體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵百名體操運動員案，曾任密西根州州長的恩格勒一年前被任命為密西根州立大學臨時校長，主持針對這起案件的後續處置，11日他因發表言論，「某些受前隊醫性虐待的體操運動員，正在享受成為眾人矚目的焦點。」而遭到全面批評，本月稍早董事會通過投票結果，要求恩格勒辭職。

根據底特律新聞報導，恩格勒9日表示將會辭職，結束對納薩爾性虐待醜聞的爭議處理，「根據董事會的要求，我即將辭職，為了確保有序的轉移植物，我在此辭去密西根州立大學（MSU）校長的職務，於2019年1月23日上午9點生效。」

恩格勒在這一年間，做出許多決定與聲明，都激怒納薩爾的受害這及其支持者，因此董事會在本月稍早進行投票，並依照結果要求納薩爾辭去MSU校長的職務。政治分析家Ballerger表示，「這對恩格勒的職業生涯來說，是一個毀滅性的結局，我想他不只希望被密西根州記住，也包括他的母校，他一直為此自豪，這些也是他在一年前接受這份工作的原因之一。」

Ballerger說，恩格勒在政治上的聲譽在這次辭職後，得到了負面的評論，「這次的任職被認為是一個好機會，與性強制罪正面交鋒的政治領袖，對他的職業生涯原本應該有很大的幫助，但顯然從他過去一年的工作表現來看，產生了反效果。」

納薩爾多年以治療為由，性侵上百名女性運動員，被判處300多年徒刑。密西根州立大學因初期未全面配合調查，而須賠償高達5億美元（約新台幣154億元），美國體操協會也受到連累，在去年12月初宣布破產。

▼美國國家體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）被控性侵運動員長達20年。（圖／路透社）

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