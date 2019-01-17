減少10倍昆蟲叮咬！　身上塗「白色條紋」能降低馬蠅吸引力

▲最新研究顯示，在身上塗上白色條紋有助於減少蚊蟲叮咬。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

英國「皇家學會開放科學」（RoyalSociety Open Science）期刊近日發表1項研究，關於傳統部落土著在身上彩繪與蚊蟲叮咬的關係，據研究顯示，原住民部落在臉上塗抹如斑馬身上的條紋，將能有效減少馬蠅這類蚊蟲的叮咬機會，且減少次數高達10倍之多。

綜合外媒報導，在非洲、澳洲及東南亞的原住民大多有「身體彩繪」的傳統。傳統上他們會利用黏土、白堊粉、灰燼或牛糞等產品混合，製成白色、黃色、灰色或米色等塗料，並以條紋圖案塗於臉部和身體。

來自匈牙利的科學家們認為，醒目的條紋圖案可以幫助人類在大自然中被蚊蟲叮咬的次數，因此計畫了這項研究。他們使用了3種人體模型，分別為深膚色、白皙膚色以及塗有白色條紋的深膚色，接著在每個模型都塗上1層黏著劑來捕抓蚊蟲。

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▲原住民在身上塗上白色條紋如同斑馬能遠離蚊蟲叮咬的效果相同。（圖／pixabay）

隨後科學家將這3種模型放在草原上8週，並計算每個模型吸引馬蠅的次數以及其他會叮咬人類的昆蟲總數。研究結果出爐，由吸引昆蟲總數來看，膚色深的模型比膚色淺的多了2倍，比塗有白條紋的模型足足多了10倍。科學家表示，斑馬的黑白條紋能夠阻止吸血昆蟲，而原住民身上的條紋彩繪也具有相同的效果。

此項研究的科學家認為，白色條紋能夠打亂人體反映光線的光譜2端，對於馬蠅及其他昆蟲的吸引力隨之降低。由匈牙利羅蘭大學（Eotvos Lorand University）生醫系的霍瓦特（Gabor Horvath）領導的研究小組得出結論表示，我們發現條紋彩繪能夠減少身體對馬蠅的視覺吸引力，但人體彩繪的來源主要還是文化習俗，並非驅蟲。

馬蠅的成蟲比一般蒼蠅大，頭大且身體表面有細毛，外型類似蜜蜂，主要靠吸食哺乳動物的血液為生。牠的幼蟲能夠鑽進人類的皮膚，並以皮下組織當坐食物，在人體內寄宿，受害者的身體將會出現潰瘍似的腫瘡。