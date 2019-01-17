2露肚辣妹高速路趴車頂「狂抖蜜臀」　路過司機全傻眼！

▲ 2名露肚裝辣妹在64號州際公路公路上忘我地大跳電臀舞。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州64號州際公路14日發生大塞車狀況，車速緩慢，一名女駕駛佛里德霍芙（Jackie Friedhoff）發現後方車輛的車頂上，竟然有2位穿著露肚裝的辣妹正盡情地前後擺動豐臀，大跳電臀舞（Twerk），讓她相當傻眼。她將影片po到社群上想讓網友撻伐她們，沒想到影片意外造成轟動，其中一位女舞者還私訊請求標記她，讓佛里德霍芙相當無奈。

據英國《太陽報》報導，當時正值下班時段，交通十分堵塞，時速約為10英哩（約時速16公里）。當時30歲的目擊者佛里德霍芙，開車經過64號州際公路靠近聖路易斯（St. Louis）路段時，看到後方有2名辣妹「下車爬到車頂上」，心中還覺得納悶時，卻看到她們趴在車頂上，開始瘋狂地轉動臀部，還有1位白衣女則坐在窗戶上，相當盡責地幫忙錄影，整個過程都讓她看傻了眼，並拿起手機錄影存證。

▲▼ 2位辣妹身穿性感露肚裝，大跳電臀舞時露出性感小腹，另一位白衣女子上半身露出車外，拿手機幫忙錄影。

請繼續往下閱讀...

佛里德霍芙表示，當時2名女子還曾2度在車頂上跳躍，導致後方車輛緊急煞車，「這絕對是個安全問題，她們可能被風吹落，或是造成意外發生」。只是她沒有向警方報案，而是把影片po到臉書社群上，希望透過網友之力肉搜她們，沒想到影片卻意外引發熱烈迴響，吸引超過25萬次的觀看次數，其中一名當事者甚至私訊請求幫忙標記她。不過，目前當事女子已經將帳號刪除，網友無法進行肉搜。聖路易警方也對外表示，尚未收到相關事件的消息。

看到2位正妹的瘋狂行徑，網友紛紛跳出來大罵，「真是太愚蠢了，她們竟然沒有掉下來」、「愚蠢」、「她們需要接受罰款」、「真為她們感到羞恥」、「她們的小孩可能正好坐在電視機前，看著她們做的蠢事」、「希望她們別摔下來」」。