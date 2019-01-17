洛杉磯3萬教師大罷工！50萬學生被波及　體育館地板做功課

▲洛杉磯教師大罷工。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國洛杉磯聯合學區發生30年來最大規模的教師罷工，3萬名教師罷工影響高達50萬名學生，不過該學區1240所K-12學校（幼稚園、小學、中學教育合在一起的統稱）皆保持開放，聯合學區的負責人伯特納表示，已雇用數百名代課老師支援，教學不會受到影響。不過有家長抗議，校方把學生大批集中管理，學生抱怨坐在體育館的地板上課，嚴重干擾學習品質。

根據《洛杉磯時報》報導，當地3萬名教師自14日起進行罷工，要求提高工資、縮小班級規模，以及需要更多人手，這些抗議人士們身穿紅衣，忍著10度低溫在陰雨綿綿的的街道上，高喊「老師為孩子挺身而出」、「孩子的教育不能等」，從市政府一路遊行至洛杉磯聯合學區總部。

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▲上萬名教師走上街頭爭取權益。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，洛杉磯聯合學區與洛杉磯教師工會（United Teachers Los Angeles）的合約，早在2017年6月底就過期，教師工會成員至今仍是按照舊協議上工，洛杉磯聯合學區保留先前簽3年合約、於前兩年逐漸漲工資至6%的協議，但工會方面想要改成兩年合約，並立即調漲薪資6.5%。

洛杉磯聯合學區內的1240所K-12學校於罷工期間保持開放，學校已雇用數百名替補人員支援，且公車服務照常，也繼續提供學生早餐跟午餐，然而教師工會批評此舉完全沒責任感，家長也對學生被集中成一大群進行教學的成效深表質疑。

雖然洛杉磯學區負責人伯特納表示，學生們都安全且照常學習，但有家長出面爆料，自己的兒女是在學校的體育館地板完成作業的；家長懷特黑德（Kathleen Whitehead）氣呼呼的說，「當收到我14歲女兒學校的最新消息時，整個火冒三丈，學生們被大批的從一個禮堂轉移到另一個大禮堂，好讓人手不足的教師進行大班式管理。」