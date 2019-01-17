女兒房裡有紫色棒狀物！爸7pupu質問　得知真相尷尬道歉：別告訴妳媽

▲爸爸以為自己找到了按摩棒！（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

一名女網友先前在推特公開與爸爸的對話，從圖片可見，爸爸原本以為在女兒房裡找到「女婿」，還怒斥她「為什麼買這種噁心的東西，浪費錢」，不料隨後案情大反轉，得知真相的爸爸大概想把自己給埋了，「別告訴你媽...我只是想找個護唇膏」。

事情發生在一名叫emily的女孩身上，她在推特分享兩張對話截圖，一開始爸爸有點嚴肅的說「你在哪？你回家後我們需要聊聊」，emily看到這訊息霧煞煞，「在朋友家？為什麼？」

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▲結果...尷尬了。（圖／翻攝自推特）

而emily這句話顯然點燃了老爸的怒火，放出一張「紫色棒狀物」的照片7pupu表示，「我在你房間找到這個！」不明白女兒為何花錢買這種噁心的東西，如果有這方面的需要，也不應該隨意亂丟。

只不過emily一看到照片傻眼「爸爸你覺得這是什麼？」怒火持續上升的爸爸則嗆，就是在情趣用品店買的、會震動的噁心玩具，「你不要以為我老到認不出這種東西！」emily對此無語表示「這是我在迪士尼買的行動電源...」還反問爸爸為何要亂翻她的東西。

得知真相的爸爸超尷尬，只能和女兒道歉「別告訴你媽」，他只是想找護唇膏，並告訴對方回家小心，一場烏龍也引發網友笑聲。