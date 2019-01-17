狂男在手臂「注入子孫」治背痛！創新療法射1年半...感染腫一包

▲英國男自己把精液打到手臂裡，結果感染腫一包。（圖／翻攝自Irish Medical Journal）

記者錢玉紘／綜合報導

一般人腰酸背痛的話，應該都會到醫院求助，但愛爾蘭都柏林有一名男子，居然輕信不知道哪裡來的怪偏方，將自己的精液注射到手臂的血管內，還認為是很創新，就這樣「治療」了一年半，最後導致手臂腫脹，得了蜂窩性組織炎，讓醫生好傻眼。

英國「都市報」報導，負責治療的醫生鄧恩（Lisa Dunne）在《愛爾蘭醫學期刊》（Irish Medical Journal）上分享這個驚人的案例，她提到，這名33歲的男子得到用精液治療背痛的「突破性方法」，於是沒有求助醫生，在網路上購買了皮下注射針頭，一個月注射自己的「子孫」到手臂裡一次，就這樣做了18個月。

想當然，該男的背痛完全沒有改善，期間看了幾次醫生，得到止痛藥之後稍有舒緩，於是就繼續這個自給自足的療法，但之後，背痛變得越來越嚴重，只好求助大醫院，醫療團隊發現，該難的其中一個手臂異常發紅腫脹，詢問之後才發現這個奇妙療法。院方表示，男子的手臂已經因為自行注射精液而導致感染蜂窩組織炎。



鄧恩也釋出該男的手臂X光，可以看到有一個地方明顯感然而發腫，她也提到，這是有史以來第一樁用「自射精液」來當作治療的案例，該男還以為這個療法很創新先進。鄧恩也提到，過去從未有過實驗測試把精液注射到人體肌肉或血管裡會有什麼影響，她認為這個案例可以更廣泛推廣，教育大家未獲臨床實驗證實的治療可能造成的風險。

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