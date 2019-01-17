扒光15歲女兒…讓房東驗身！「每月抵房租」鬼父母站房外聽悽慘叫聲

▲阿根廷夫婦出賣自己的女兒，用身體向房東抵債。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

阿根廷一對夫婦因為家庭貧苦，為了省錢，竟然帶15歲女兒和房東進行「祕密協議」，每個月只要把女兒脫光後反鎖至屋內，任由房東性侵洩慾，就不用繳交任何費用，無論女兒怎麼喊叫救命，都當作沒聽到；此外，母親還任由繼父性侵女兒，甚至害女兒懷孕後墮胎，目前這對夫婦已經遭警方逮捕。

綜合外電報導，這起事件發生在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的貝納爾（Bernal），一名37歲母親碧拉（Ramona Perla）和前夫離婚後，就帶著15歲女兒改嫁給65歲男子現任丈夫亞格利比諾（Julian Agripino），不過兩人經濟貧困卻不願意好好工作，擔心付不出房租費，竟然就想「賣掉女兒」。

由於付不出房租，這對夫婦竟私下和房東達成「祕密協議」，每個月到了繳交房租時，兩人就把女兒的衣服脫光，接著反鎖至屋內，等房東「驗收並辦完所有的事情」，就算聽到女兒淒厲的尖叫聲，也裝作沒聽見，等到房東性侵完畢才甘願。

然而事件曝光，經調查後，竟然還發現這名15歲女兒除了被房東性侵之外，還淪為繼父的洩慾工具，甚至曾因此懷孕墮胎，整起事件經由兒童保護機構調查才曝光此事，然而她的身心已經嚴重受到傷害。警方已經逮捕她的雙親和房東，以涉嫌煽動賣淫等罪嫌起訴，全案正進入司法調查中。